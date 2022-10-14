اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 أكتوبر 2022 03:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير محاضر تموينية فى حملة موسعة لأمن الفيوم

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 03:03 م
تحرير محاضر تموينية فى حملة موسعة لأمن الفيوم سلع ـ أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية أمن الفيوم حملة تموينية تحت إشراف اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم لضبط المتصرفين في السلع التموينية وبائعي اسطوانات الغاز بدون ترخيص، وتم ضبط عدد من المخالفات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

حيث استهدف الحملة منافذ توزيع السلع التموينية والمحال التجارية بقريتى نقاليفة وترسا، وأسفرت عن تحرير محضر تصرف في سلع تموينية لتاجر تمويني بقرية نقاليفة، ومحضر ضبط 25 أسطوانة غاز صغيرة الحجم محملة علي تروسيكل بدون ترخيص بقرية ترسا، كما حررت الحملة 3 محاضر عدم إعلان أسعار عامة وتم إحالة الوقائع للنيابة التي تولت التحقيق.

 

 


الحملات التموينية

مديرية أمن الفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة

كيف نجح مدير أمن الفيوم فى مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية؟.. التفاصيل

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 02:28 م

مشروعات صديقة للبيئة.. السماد العضوى فى المنيا يفوز بمؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.. يصنع من إعادة تدوير المخلفات الزراعية.. والفكرة تنتشر بعد اقترانها بأبليكشن على الموبايل

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 01:00 م

10 باحثين من جامعة الفيوم ضمن أفضل علماء العالم وفقا لقائمة جامعة ستانفورد

الخميس، 13 أكتوبر 2022 02:54 م

إجراء عمليات القلب للمرضى غير القادرين فى الفيوم

الخميس، 13 أكتوبر 2022 11:57 ص

مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بالفيوم

الخميس، 13 أكتوبر 2022 10:47 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة