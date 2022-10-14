تحرير محاضر تموينية فى حملة موسعة لأمن الفيوم

الفيوم رباب الجالي

شنت مديرية أمن الفيوم حملة تموينية تحت إشراف اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم لضبط المتصرفين في السلع التموينية وبائعي اسطوانات الغاز بدون ترخيص، وتم ضبط عدد من المخالفات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

حيث استهدف الحملة منافذ توزيع السلع التموينية والمحال التجارية بقريتى نقاليفة وترسا، وأسفرت عن تحرير محضر تصرف في سلع تموينية لتاجر تمويني بقرية نقاليفة، ومحضر ضبط 25 أسطوانة غاز صغيرة الحجم محملة علي تروسيكل بدون ترخيص بقرية ترسا، كما حررت الحملة 3 محاضر عدم إعلان أسعار عامة وتم إحالة الوقائع للنيابة التي تولت التحقيق.