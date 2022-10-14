وصرح متحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الكورى الشمالى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" "أحطنا علما بجدية بهذا العمل الاستفزازى للجيش الكورى الجنوبى فى منطقة خط المواجهة، واتخذنا إجراءات عسكرية مضادة قوية".

وأضاف المتحدث أن "الجيش الشعبى الكورى يوجه تحذيرا شديد اللهجة إلى الجيش الكورى الجنوبى الذي يحرض على التوتر العسكري في منطقة الجبهة بعمل متهور".

ولفتت كوريا الشمالية إلى أن أحدث إطلاق لها لصواريخ باليستية قصيرة المدى جاء بعد أن رصدت قيام الجيش الكوري الجنوبي بإطلاق نيران مدفعية لنحو 10 ساعات بالقرب من منطقة الدفاع الأمامية للفيلق الخامس في الجيش الشعبي الكوري في 13 أكتوبر الجاري.