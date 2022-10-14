"بيطرى الأقصر" تقود حملات مكثفة لتحصين المواشى بالأسواق وتوعية أصحابها.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، الحملات القومية لتحصين للمواشى فى الأسواق المختلفة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطرى بالأقصر.

ويقول الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، إنه تم استمرار تفعيل دور مديرية الطب البيطرى بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلا فى يومه المحدد أسبوعيًا وبشكل منتظم، حيث تشكلت لجنة طبية بيطرية من إدارة أرمنت البيطرية، برئاسة الدكتور كيرلس لطفى رئيس الوحدة البيطرية بأرمنت، وبمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر أرمنت، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق الماشية بأرمنت المقام فى منطقة أبو قليعى بحاجر أرمنت.

وأضاف مدير عام بيطرى الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم بالأسواق عمل تقصى وبائى نشط لمعرفة الوضع الوبائى، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بجانب توعية المواطنين من مربى وتجار الماشية بضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد هذه الأمراض الوبائية، والتوعية بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، وكذلك تعريف مربى وتجار الماشية بهذه الأمراض من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة، وطرق نقل المرض ومصادر العدوى.

كما يتم بالأسواق التوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التأمين على الماشية والمزايا التى يحصل عليها المربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، وتستمر مديرية الطب البيطرى بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، بتكثيف لجان التقصى والترصد الوبائى ولجان التحصين والإرشاد البيطرى بهذه الأسواق، لذلك تهيب مديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها كافة المواطنين ومربى وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها، وذلك حرصًا على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظًا على الثروة الحيوانية وتحقيقًا للتنمية المستدامة بها، وكذلك حرصًا على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى وصحة وسلامة المواطنين.



عمليات تحصين المواشي فى أسواق الأقصر



لجان الطب البيطرى بالأقصر تقود حملات مكثفة لتحصين المواشي



فعاليات حملات مكثفة لتحصين المواشي بالأسواق وتوعية أصحابها



حملات مكثفة لتحصين المواشي بالأسواق وتوعية أصحابها