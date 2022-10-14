بوتين يحذر من إغلاق ممرات الغذاء الآمنة.. ويؤكد: لست نادما على حرب أوكرانيا

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفى إنه لا توجد حاجة لمزيد من الضربات المكثفة ضد أوكرانيا على الأقل فى الوقت الحالي.
وعندما سئل عما إذا كان نادمًا على أفعاله فى أوكرانيا، قال بوتين: "لا أشعر بأى ندم لكن أريد أن أوضح أن ما يحدث الآن غير سار"، وشدد على أن الإجراءات الروسية فى أوكرانيا صحيحة وفى الوقت المناسب.
وقال بوتين، إن موسكو ستغلق الممرات المقامة لتصدير الحبوب الأوكرانية إذا تم استخدامها لتنفيذ "هجمات إرهابية".
وأضاف: "إذا اتضح أن الممرات الإنسانية تستخدم فى هجمات إرهابية، فإن هذا سيضع اتفاقية الحبوب موضع شك".
وفقا لشبكة سى أن ان، منذ يوليو سُمح للسفن التى تحمل الحبوب من الموانئ الأوكرانية فى أوديسا بالبحر فى ممر آمن عبر البحر الأسود كجزء من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة بين كييف وموسكو بعد خمسة أشهر من الحصار الروسي.
وتأتى تصريحات بوتين فى الوقت الذى أشار فيه الدبلوماسى الروسى جينادى جاتيلوف يوم الخميس إلى احتمال انسحاب بلاده من الاتفاق. وقال، وفقًا لرويترز: "إذا رأينا شيئًا لا يحدث من الجانب الروسى من الصفقة - تصدير الحبوب والأسمدة الروسية - فعندئذٍ ، سيتعين علينا النظر إلى الأمر بطريقة مختلفة".
وأضاف: "لسنا ضد تسليم الحبوب لكن هذه الصفقة يجب أن تكون متساوية ويجب أن تكون عادلة ومنصفة من قبل جميع الاطراف".
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