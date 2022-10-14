بوتين يحذر من إغلاق ممرات الغذاء الآمنة.. ويؤكد: لست نادما على حرب أوكرانيا

كتبت: نهال أبو السعود

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفى إنه لا توجد حاجة لمزيد من ‏الضربات المكثفة ضد أوكرانيا على الأقل فى الوقت الحالي.‏

وعندما سئل عما إذا كان نادمًا على أفعاله فى أوكرانيا، قال بوتين: "لا أشعر بأى ندم لكن ‏أريد أن أوضح أن ما يحدث الآن غير سار"، وشدد على أن الإجراءات الروسية فى أوكرانيا ‏صحيحة وفى الوقت المناسب.‏

وقال بوتين، إن موسكو ستغلق الممرات المقامة لتصدير الحبوب الأوكرانية إذا تم ‏استخدامها لتنفيذ "هجمات إرهابية".‏

وأضاف: "إذا اتضح أن الممرات الإنسانية تستخدم فى هجمات إرهابية، فإن هذا سيضع ‏اتفاقية الحبوب موضع شك".‏

وفقا لشبكة سى أن ان، منذ يوليو سُمح للسفن التى تحمل الحبوب من الموانئ الأوكرانية ‏فى أوديسا بالبحر فى ممر آمن عبر البحر الأسود كجزء من اتفاق توسطت فيه الأمم ‏المتحدة بين كييف وموسكو بعد خمسة أشهر من الحصار الروسي.‏

وتأتى تصريحات بوتين فى الوقت الذى أشار فيه الدبلوماسى الروسى جينادى جاتيلوف ‏يوم الخميس إلى احتمال انسحاب بلاده من الاتفاق. وقال، وفقًا لرويترز: "إذا رأينا شيئًا ‏لا يحدث من الجانب الروسى من الصفقة - تصدير الحبوب والأسمدة الروسية - فعندئذٍ ‏، سيتعين علينا النظر إلى الأمر بطريقة مختلفة". ‏

وأضاف: "لسنا ضد تسليم الحبوب لكن هذه الصفقة يجب أن تكون متساوية ويجب أن ‏تكون عادلة ومنصفة من قبل جميع الاطراف".‏