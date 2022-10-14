بلطى 25 جنيها سردين 60 جنيها كابوريا بـ30 جولة داخل شادر سمك المنوفية.. فيديو وصور

المنوفية - محمد فتحى

ويقول أحمد شوقى شادر السمك الجملة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أم شادر الجملة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، أكبر شادر لبيع الأسماك بمحافظة المنوفية، حيث تعد سعتة 1000متر ويوجد به جميع أنواع الأسماك البحرية، سواء كان أسماك البحر الأبيض المتوسط، أو أسماك البحر الاحمر.



ويشير يختلف أنواع الأسماك بالشادر وهى جمبرى 110 جنيهات، بلطى 25 جنيها، مكرونة سويسرا 90جنيها، أروص 170 جنيه، دنيس 200 جنيه، المرجان 90 جنيها، سبيط وسعر 270، أروص 60جنيها، دنيس 130جنيها، وقار 150جنيها، شعور 150، جندوفلى 90 جنيها، بوهار 150جنيها، بياض 60 جنيها، سردين 60 جنيها، كابوريا، 30 جنيها.



وأضاف شوقى أن الشادر يحتوى على جميع أنواع الأسماك وهى بلطى وسعر ه 25 جنيها، بورى 40جنيها، جمبرى بحر، وهو عدة أنواع مع فرق الحجم، الصغير 120جنيها، المتوسط 140، 160جنيها للكليو، والجمبرى الكبير 200جنيه.



وأكد أحمد شوقى أن الشادر يأتى إليه تجار من كل مكان فى المحافظة أو خارجه لأنه نقوم بشراء الأسماك يوميا من محافظات الإسكندرية، دمياط، كفر الشيخ، ادكو، رشيد.



فيما قال صبحى فرج الباشا، إن شادر الجملة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يعد أكبر شادر لبيع الأسماك بمحافظة المنوفية، حيث يحتوى على جميع أنواع الأسماك البحرية القادمة من البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ويأتى إلى الشادر التجار من جميع أنحاء المحافظة والمحافظات المجاورة.



وأشار صبحى فرج إلى أن مبيعات الأسماك زادت خلال الفترة الأخيرة لأن الأسماك بها نسبة فسفور عالية تقوى المناعة، ويعد السمك البلطى النوع الأكثر فى البيع وكذلك البورى.



وقال عصام فايد إن أسماك المحرات والعضاض من أشهر أنواع الأسماك ولها فوائد عديدة الفسفور ووصف الأطباء لمجابهة فيروس كورونا بالمناعه القوية.



أسماك-المنوفية-(1)



أسماك-المنوفية-(2)



أنواع-السمك-المختلفة-(1)



أنواع-السمك-المختلفة-(2)



أنواع-السمك-المختلفة-(3)