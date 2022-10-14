بدء أعمال الرصف لشبكة الطرق الخارجية المحيطة بمشروع المجزر الآلى بدمياط

دمياط معتز الشربيني

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الرصف بالأسفلت لشبكة الطرق الخارجية المحيطة بمشروع المجزر الآلى والمحجر البيطري الجارى تنفيذه خارج الكتلة السكنية بمنطقة شطا بطريق دمياط/ بورسعيد..

تبلغ مساحة المسطح الجارى رصفه عشرون الف متر ،وذلك بما يتناسب مع عدة معايير تتوافق مع خطة المشروع لتنفيذ حارات سريعة وبطيئة تنظم عملية الدخول والخروج من وإلى المجزر ،علاوة على انشاء ساحات لانتظار السيارات خاصة بالمجزر .

وقد أكدت "الدكتورة منال عوض" متابعة الأعمال بشكل دورى للمشروع بشكل عام ، وأيضا شبكات الطرق الداخلية والخارجية التى تخدم المجزر ، مؤكدة أيضًا على الجهات المنفذة بتنفيذ الأعمال طبقًا للخطة الزمنية المحددة..

ويشار إلى أن مشروع المجزر الآلى والمحجر البيطري يجرى انشاؤه بمنطقة شطا على مساحة 12 فدان ويضم 12 حظيرة ومجزرين حكومى وآخر استثماري ومحطات تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة ثلاثية بطاقة 400 م٣/ يوم ،وكذلك مصنع كومبست ومبنى ادارى ومخزن للاعلاف ورصيف للتنزيل والتصنيف ومنافذ للبيع ، ويأتي هذا المشروع ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة، و تنمية قطاع إنتاج وصناعة اللحوم .