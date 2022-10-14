انطلاق بث منصات الديجيتال الرسمية لـ"القاهرة الإخبارية" بشعار السرعة والمصداقية

كتب آسر أحمد

أطلقت قناة "القاهرة الإخبارية" منصاتها الديجيتال عبر مختلف مواقع السوشيال ميديا اليوم، استعدادا لبث القناة خلال الفترة المقبلة، والتى تأتى تحت مظلة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بشعار السرعة والمصداقية، والتى ستسرد كل التفاصيل الإقليمية لحظة بلحظة، وتضم عدد كبير من الإعلاميين المصريين عبر شاشاتها وخرطية برامجها المنتظرة.

وتضم قناة القاهرة الإخبارية نخبة من المذيعين الكبار أبرزهم الكاتب الصحفى عادل حمودة والكاتب جمال عنايت، وغيرهم من الأساتذة الكبار فى مجال الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى كوكبة من المتميزين من الإعلاميين والإعلاميات وتبث على تردد 11747V عمودى.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت مؤخرًا تدشين «قطاع أخبار المتحدة» والذى يعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن يضم هذا القطاع أكثر من قناة، منهم قناة إخبارية دولية ناطقة بأكثر من لغة، وأخرى إقليمية تحمل اسم «القاهرة الإخبارية» وقناة «إكسترا الحدث» إلى جانب تطوير قناة «إكسترا نيوز».