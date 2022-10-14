اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 أكتوبر 2022 07:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

انطلاق بث منصات الديجيتال الرسمية لـ"القاهرة الإخبارية" بشعار السرعة والمصداقية

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 05:43 م
انطلاق بث منصات الديجيتال الرسمية لـ"القاهرة الإخبارية" بشعار السرعة والمصداقية القاهرة الإخبارية
كتب آسر أحمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت قناة "القاهرة الإخبارية" منصاتها الديجيتال عبر مختلف مواقع السوشيال ميديا اليوم، استعدادا لبث القناة خلال الفترة المقبلة، والتى تأتى تحت مظلة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بشعار السرعة والمصداقية، والتى ستسرد كل التفاصيل الإقليمية لحظة بلحظة، وتضم عدد كبير من الإعلاميين المصريين عبر شاشاتها وخرطية برامجها المنتظرة.

 

وتضم قناة القاهرة الإخبارية نخبة من المذيعين الكبار أبرزهم الكاتب الصحفى عادل حمودة والكاتب جمال عنايت، وغيرهم من الأساتذة الكبار فى مجال الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى كوكبة من المتميزين من الإعلاميين والإعلاميات وتبث على تردد 11747V عمودى.

 

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت مؤخرًا تدشين «قطاع أخبار المتحدة» والذى يعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن يضم هذا القطاع أكثر من قناة، منهم قناة إخبارية دولية ناطقة بأكثر من لغة، وأخرى إقليمية تحمل اسم «القاهرة الإخبارية» وقناة «إكسترا الحدث» إلى جانب تطوير قناة «إكسترا نيوز».

 


القناة الإخبارية

القناة المصرية الجديدة

القاهرة الاخبارية

قناة القاهرة الإخبارية

المتحدة للخدمات الإعلامية



الموضوعات المتعلقة

بشبكة مراسلين فى كل أنحاء العالم .."القاهرة الإخبارية" تستعد للانطلاقة الأكبر

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 05:04 م

هنا القاهرة.. أحمد الطاهري يعرض برومو لشبكة مراسلى قناة القاهرة الإخبارية

الخميس، 13 أكتوبر 2022 10:45 م

أحمد الطاهرى يعلن انضمام حسانى بشير إلى شاشة القاهرة الإخبارية

السبت، 08 أكتوبر 2022 01:05 م

التليفزيون هذا المساء.. "السرعة والمصداقية" الصورة بكل أبعادها على قناة "القاهرة الإخبارية"

السبت، 08 أكتوبر 2022 03:00 ص

السرعة والمصداقية.. الصورة بكل أبعادها على قناة "القاهرة الإخبارية" الجديدة

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 08:38 م

أحمد الطاهرى يعلن انضمام عادل حمودة وجمال عنايت إلى قناة القاهرة الإخبارية

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:44 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة