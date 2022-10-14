انطلاق أول سباق هجن بالسلوم غدا بمشاركة هجانة من مختلف محافظات مصر

كتب : محمد حسين

تشهد مدينة السلوم بمحافظة مرسى مطروح، غدا السبت، انطلاق فعاليات أول سباق هجن بمضمار السلوم بمشاركة هجانة من كل محافظات مصر، وتتضمن الفعاليات افتتاح ميدان السباقات بحضور قيادات من محافظة مرسى مطروح ووزارة الشباب واتحاد الهجن المصرى واتحاد الهجن الإماراتى، ورموز وقيادات شعبية من قبائل محافظات مطروح وسيناء والوادي الجديد.



وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصرى لسباقات الهجن لـ"اليوم السابع"، إن السباق ينظمه الاتحاد المصرى للهجن، بدعم من اتحاد الإمارات لسباقات الهجن والذى سيقدم جوائز للمتسابقين الفائزين.

وأضاف أنه لأول مرة ينظم سباق هجن فى مدينة السلوم بمحافظة مطروح، وتتضمن الفعاليات افتتاح ميدان سباقات الهجن ليصبح ثانى ميدان سباقات هجن تفتتح فى محافظة مرسى مطروح، حيث سبق وتم افتتاح ميدان سباق الهجن بالعلمين، لافتا إلى أنه قامت دولة الإمارات بإنشاء الميدانين هدية لأهل الهجن فى محافظة مطروح وعموم محافظات مصر التى بها يتم تربية الإبل، ودعما للتوسع فى رياضة سباقات الهجن بعد أن ثبت نجاحها بقوة علًى أرض مصر، وحققت فيها الهجن المصرية أرقام متقدمة.



وتابع حمدان أنه وصل للميدان هجانة من محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والوادي الجديد والشرقية والقاهرة والسويس ومحافظات الصعيد، ومن المقرر أن ينظم السباقات على 30 شوطا، ويحصل أوائل كل شوط على جوائز مالية.



وتابع أن فرقا فنية متخصصة تابعة لاتحاد الهجن، تقوم بعمليات تحديد اعداد الهجن المشاركة وتوزيعها على كل شوط ومراجعة بياناتها، لافتا إلى أن السباق ينظم وفق اشتراطات وقوانين سباقات الهجن حيث يتم قيادة كل حمل مشترك بواسطة الراكب الآلى.