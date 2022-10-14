انطلاق أول سباق هجن بالسلوم غدا بمشاركة هجانة من مختلف محافظات مصر

تشهد مدينة السلوم بمحافظة مرسى مطروح، غدا السبت، انطلاق فعاليات أول سباق هجن بمضمار السلوم بمشاركة هجانة من كل محافظات مصر، وتتضمن الفعاليات افتتاح ميدان السباقات بحضور قيادات من محافظة مرسى مطروح ووزارة الشباب واتحاد الهجن المصرى واتحاد الهجن الإماراتى، ورموز وقيادات شعبية من قبائل محافظات مطروح وسيناء والوادي الجديد.
وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصرى لسباقات الهجن لـ"اليوم السابع"، إن السباق ينظمه الاتحاد المصرى للهجن، بدعم من اتحاد الإمارات لسباقات الهجن والذى سيقدم جوائز للمتسابقين الفائزين.
وتابع حمدان أنه وصل للميدان هجانة من محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والوادي الجديد والشرقية والقاهرة والسويس ومحافظات الصعيد، ومن المقرر أن ينظم السباقات على 30 شوطا، ويحصل أوائل كل شوط على جوائز مالية.
وتابع أن فرقا فنية متخصصة تابعة لاتحاد الهجن، تقوم بعمليات تحديد اعداد الهجن المشاركة وتوزيعها على كل شوط ومراجعة بياناتها، لافتا إلى أن السباق ينظم وفق اشتراطات وقوانين سباقات الهجن حيث يتم قيادة كل حمل مشترك بواسطة الراكب الآلى.
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