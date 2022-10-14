اليوم السابع
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انتشال جثث 15 مهاجرا على الساحل التونسى

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 02:00 ص
انتشال جثث 15 مهاجرا على الساحل التونسى انتشال جثث مهاجرين - أرشيفية
وكالات

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انتشل خفر السواحل التونسي جثث 15 مهاجرا قبالة ساحل المهدية، وتعمل السلطات على تحديد هوياتهم.

وأفادت وكالة تونس أفريقيا، أن وحدات خفر السواحل التونسية في ولاية المهدية عثرت على 15 جثة، من بينهم مهاجرون أفارقة، وبحسب مصدر من الحرس البحري، جرى انتشال أكثر من 15 جثة.

ووفقا لوكالات الأنباء التونسية، الجثث ظهرت بين يومي الأربعاء والخميس، بعدما تغير اتجاه الريح ما ساعد باقترابها من ساحل المدينة، وأشارت الى أن الجثث المنتشلة جميعها متحللة، ما يشير لبقائها لفترة طويلة في البحر.

وأكد مصدر من الحرس البحري، أن جميع الجثث تم نقلها للتشريح ومعاينة الطب الشرعي، في انتظار نتائج التحاليل.


تونس

اخبار تونس

مهاجرون غير شرعيون

انتشال جثث

ولاية المهديه

خفر السواحل التونسى



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