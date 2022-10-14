الولايات المتحدة ترحب بانتخاب عبد اللطيف رشيد رئيسا للعراق

وكالات الأنباء

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، بانتخاب رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد وتكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة.

وذكر بيان باسم المتحدث الرسمى للخارجية الأمريكية نيد برايس نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" أن "اليوم ، وبعد أكثر من عام من مفاوضات تشكيل الحكومة، ترحب الولايات المتحدة بانتخاب مجلس النواب العراقى عبد اللطيف رشيد رئيساً للعراق ورئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني".

وأضاف: "بينما يشكل القادة السياسيون في العراق حكومة جديدة ، نشجعهم على أن يضعوا في اعتبارهم إرادة الشعب العراقي ، الذي صوت لحكومة تستجيب لاحتياجاته، وتحث الولايات المتحدة جميع الأطراف على الامتناع عن العنف وحل الخلافات وديًا وسلميًا من خلال العملية السياسية".

وتابع: "تؤكد الولايات المتحدة من جديد التزامها بالشراكة مع شعب وحكومة العراق لتعزيز أولوياتنا المشتركة العديدة، ونتطلع إلى استمرار التعاون القوي بين بلدينا".