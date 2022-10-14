النيابة تستعجل تقرير الصفة التشريحية لسائق قتل على يد عاطل طعنا بسكين في المرج

كتب عبد الله محمود

استعجلت نيابة المرج، تقرير الصفة التشريحية لجثة سائق توك توك، لقى مصرعه على يد عاطل طعنا بسلاح أبيض في الشارع أمام المارة، بسبب خلافات مالية بينهما، وذلك لبيان سبب الوفاة الحقيقى، وكلفت المباحث الجنائية بعمل تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس عاطل لاتهامه بقتل سائق توك توك طعنا بالسكين بسبب خلافات مالية بينهما على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف غموض ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة القسم) "توفى متأثراً بإصابته بجروح طعنية بالجسم"، وطرف ثان (عاطل ، مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات بينهما تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام سلاح أبيض مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته، وبسؤال والدة المتوفى أيدت ما سبق، وإتهمت الطرف الثانى بالتسبب فى وفاة نجلها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.