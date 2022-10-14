الملحق التجارى: 20 مليون دولار استثمارات مصرية جديدة بالأغذية فى العراق

كتب إسلام سعيد

قال حسين علي موسى الملحق التجاري بالسفارة العراقية في مصر، إن إحدى كبرى شركات الأغذية المصرية، بدأت منذ أسبوعين، وضع حجر أساس لمصنع أغذية على أطراف مدينة بغداد باستثمارات تصل إلى 20 مليون دولار، رافضًا الإفصاح عن ذكر اسمها.

أضاف "موسى"، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الدولي الذي تقيمه الغرفة التجارية في الإسكندرية، على مدار يومي الخميس والجمعة، أن السوق العراقي يعد سوقًا تجاريًا مفتوحًا ومستهلك بشكل كبير، داعيًا الشركات المصرية المشاركة في إعادة إعمار العراق خاصة المناطق التي يتم تحريرها من التنظيمات الإرهابية.

وأوضح "موسى"، أن قانون الاستثمار العراقي عام 2015، منح امتيازات وفرص كبرى للشركات العربية خاصة المصرية، كما أن تلك المميزات يتم الإعلان عنها بشكل دوري من خلال السفارات العراقية في الدول العربية، منها الإعفاء الضريبي، وزيادة رؤوس الأموال.

أشار الملحق التجاري بالسفارة العراقية، إلى أن المستهلك العراقي يشعر بالحنين دائمًا للمنتجات المصرية، كما أن بعض المشاريع العراقية تنفذها شركات مصرية خاصة في الإسكان، والقطاع الدوائي، والغذائي، والمنسوجات.

وأكد "موسى"، أن هناك توجه مشترك بين مصر والعراق لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة أن العراق تستورد الأدوية والملابس، والأغذية، والخضروات والفواكه المجمدة، والأثاث.

ودعا "موسى"، الشركات المصرية منافسة الشركات التركية والإيرانية في سعر المنتجات التي يتم طرحها في السوق العراقي، خاصة في منتجات الملابس والأثاث، خاصة أن تركيا تعزز السوق العراقي بمنتجات أقل سعرا من المنتج المصري، مضيفًا أن منتجات الأثاث المصرية تمتاز بالجودة العالية، مقارنة بمثيلاتها التركية والإيرانية.