المرأة أيقونة تغير المناخ والتنوع البيولوجى.. اعرف أهم 8 معلومات

كتبت منال العيسوى

تلعب المرأة دوراً مهما فى ملف التغيرات المناخية والتنوع البيولجى، وتحولت لأيقونة للربط بين الملفين، فهى البداية للوعى وترشيد الاستهلاك وحماية البيئة وإدارة الموارد، كما أنها هى المسؤلة عن تغيير سلوك أفراد أسرتها، من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية، ولعل تخصيص يوما من الأيام النوعية لقمة المناخ سمى يوم المرأة والنوع الاجتماعى يعكس أهمية دور النساء فى مواجهة التغير المناخى وهى أيضا أحد الشرائح المتأثرة تأثير مباشر بالتغير المناخى .

خلال هذا التقرير، نرصد مراحل تحول المرأة لأيقونة ربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجى.

1- عول كثير من خبراء البيئة والمناخ على أهمية دور المرأة فى ملف التغير المناخى وكان سببا رئيسيا للتعاون بين المجلس القومى للمرأة ووزارة البيئة، لما لها للمرأة من دور هام فى رفع الوعي بقضايا التغيرات المناخية، فى كافة فئات وشرائح المجتمع المختلفة، ضمن اجراءات التحضير لاستضافة مؤتمر تغير المناخ COP27.

2- المرأة تعد أيضا جزءا رئيسى مرتبط بالحوار الوطني حول قضايا المناخ، للعمل على التصدي والحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، وربطها أيضا بترشيد استهلاك المياه والطاقة والموارد الطبيعية.

3- تأتى فكرة ربط تغير المناخ بالتنوع البيولوجي فى المحميات الطبيعية ودور المرأة المصرية، جزء رئيسى فيما تقوم به وزارة البيئة داخل المحميات لتعليمهن إنتاج منتجات من الموارد الطبيعية، لتصبح جزء من حماية الطبيعة وخفض اثار التغير المناخى، وأمس وزيرة البيئة أثنت على تعليم نساء محمية وادى جمال الفنون اليدوية والمشروعات الصديقة للبيئة.

4- ستصبح المرأة المصرية بمثابة الأيقونة التى تربط بين الموضوعين التغير المناخى وحماية الطبيعة، فمصر هى الدولة الوحيدة التى استضافت أكبر مؤتمرين للأمم المتحدة فى مجال البيئة، على التوالي حيث ترأست مؤتمر التنوع البيولوجي عام 2018 حتى عام 2021، واستمرت الرئاسة بمصر 3 سنوات أعقبها رئاسة مؤتمر تغير المناخ COP27 فى عام 2021 .

5- ويعد تغير المناخ والتنوع البيولوجى أكبر اتفاقيتين دوليتين فى مجال البيئة عالميا، فمدينة شرم الشيخ المضيفة للمؤتمرين، حيث إنها مدينة تجسد العلاقة بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي ويكفى وجود محمية رأس محمد بها.

6- خلال الفترة الحالية تبحث الدولة و وزارة البيئة المبادرات التي سيتم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ، كما سيتم تحديد واختيار الشخصيات النسائية، التى ساهمت فى مجال البيئة، بمشاريع بيئية اقتصادية كنماذج ناجحة، ومنهن المهندسة التى كان لها السبق فى تنفيذ أول وحدة بيوجاز ولم تتمكن من رؤية ثمار عملها بتعميم التجربة، فلاقت ربها دون ذلك.

7- تلعب المرأة أيضا دورا فعالا خلال مرحلة الحوكمة البيئية، إضافة لسبل الاستفادة من الانتقال البيئي العادل والاستهلاك الرشيد .

8- سيكون هناك تعاون مثمر بين المجلس القومى للمراة ووزارة البيئة، في إعداد طرح دولى لرؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ، مع مراعاة هذا الطرح لكافة الإحتياجات للمرأة، سواء خلال عملية التكيف أو خلال التخفيف من حدة تأثيرات التغير المناخى، ونشر التوعية البيئية، ومساعدة السيدات القائمات على مشروعات بتحويل مشروعاتهن إلى مشروعات صديقة للبيئة.