الكويت: توقعات بترشيحات الحكومة الجديدة

إيمان حنا

نشرت صحيفة "القبس" الكويتية أبرز أسماء الوزراء المتوقعة في الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أنها ستشمل بعضا من أعضاء الحكومة السابقة، من بينهم الدكتورة رنا الفارس وعبدالوهاب الرشيد وعبدالرحمن المطيري.

وقال الدكتور محمد الفارس الذى جرى تكليفه في وقت سابق بتولي وزارتي شؤون مجلس الوزراء وشؤون مجلس الأمة، قد اعتذر رسمياً عن الدخول في التشكيل الوزاري الجديد، مؤكداً أنه جرى الاستقرار على تكليف الشيخ سالم عبدالله الصباح حقيبة وزارة الخارجية.

وفي حين بدأت تظهر ملامح التشكيل الحكومي الجديد، تشهد الساحة البرلمانية جنوحاً نحو التهدئة في أعقاب الجدل الذي شهدته الأيام الماضية على خلفية تأجيل انعقاد مجلس الأمة. وأُعلن رسمياً، أمس، عن عقد جلسة افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر الثلاثاء المقبل، وفق ما نص عليه مرسوم تأجيل انعقاد المجلس.