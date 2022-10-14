الكويت: الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الجديد.. الثلاثاء

إيمان حنا

أُعلن رسميا عن موعد عقد جلسة افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر بالكويت، الثلاثاء المقبل، وفق ما نص عليه مرسوم تأجيل انعقاد مجلس الأمة. وفق صحيفة"القبس" .

وكانت الأيام الماضية قد شهدت جدلا على خلفية تأجيل انعقاد مجلس الأمة، إضافة إلى جدل أثير حول مشاركة نواب في التشكيل الحكومي الجديد جنبا إلى جنب مع وزراء أعلنوا سابقا رفض وجودهم في التركيبة الوزارية.

وأعلن أمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني عن استبدال الدعوات الموزعة الأسبوع الماضي لحضور افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر بدعوات جديدة.

وقال اللوغاني، إنه بناء على المرسوم رقم 195 /2022 بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة إلى الثلاثاء فإنه تم إلغاء الدعوات السابقة التي وزعت بناء على الموعد السابق ولن يتم قبولها للحضور.

وأضاف، أنه سيتم توزيع دعوات جديدة لكبار المسؤولين والشخصيات والنواب السابقين لحضور جلسة الافتتاح المقررة يوم الثلاثاء المقبل وفقا للمرسوم المشار إليه».

وعلى صعيد التشكيل الحكومي، وجه النائب صالح عاشور تساؤلا عن مدى اتساق قبول نواب المشاركة في الحكومة مع مبادئهم في الموقف المعلن من تجاوز نص المادة 87 من الدستور.

وقال عاشور في تغريدة له «هل يعقل أن من اعترض من النواب على تجاوز المادة 87 من الدستور ومشاركة وزراء «المزمعة» بالحكومة أن يقبلوا دخول الوزارة، وبالتالي التراجع عن مبادئهم وآرائهم؟».

من جهته، نفى النائب فارس العتيبي قبوله الحقيبة الوزارية، مؤكدا أن ما يتردد عن موافقته الانضمام للتشكيل الحكومي المقبل غير صحيح «لأنني أرى دوري كنائب أفضل».