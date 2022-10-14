الكهرباء: إصدار تراخيص إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية للمستثمرين

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أصدر عددا محدودا من التراخيص لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية لبعض المستثمرين، الذين يعملون في هذا المجال.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة حريصة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين في مجال شحن السيارات الكهربائية، لافتا إلى أن القواعد المنظمة لإصدار ترخيص إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية جاذبة للاستثمار في هذا المجال، خاصة في ظل خطة الدولة للتوسع في السيارات الكهربائية.

وقال شاكر إن الأسعار التى تم إقرارها من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الخاصة بتكلفة شحن السيارات الكهربائية محفزة للمواطن وتشجعه على القدوم على مثل هذه النوعية التى تحافظ على البيئة وصديقة لها.