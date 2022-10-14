وقال بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة، "لم يتحدد موعد هذه المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الروسي والفرنسي بعد".

كان بوتين قد وصف في وقت سابق من اليوم تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إثارة الصراعات في منطقة الاتحاد السوفيتي السابق بأنها غير صحيحة وغير مقبولة، مؤكدا أن بلاده سعت دائما إلى حل النزاعات بما في ذلك إقليم ناجورني كاراباخ.

وقال بوتين - على هامش مشاركته في قمة رابطة الدول المستقلة بهذا الشأن - "لقد فوجئت بقراءة بعض تصريحات الرئيس الفرنسي أمس، أعتقد أن هذه التصريحات تفتقر إلى فهم مسار الصراع".. مضيفا "على ما يبدو أن ماكرون ليس لديه معلومات عن موقف الأطراف في هذا النزاع، لذلك تصريحاته غير صحيحة وغير مقبولة".

وأوضح بوتين أنه سيبحث هذا الأمر مع الرئيس الفرنسي في فرصة سانحة، مشددا على أن بلاده سعت دائما بإخلاص إلى حل أي نزاع، بما في ذلك القضايا المتعلقة بكاراباخ وما حولها.