القومى للمرأة بالأقصر يدعم 797 سيدة وفتاة لاستخراج بطاقات رقم قومى بقرى حياة كريمة

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت قرى ونجوع محافظة الأقصر على مدار الأيام الماضية، قيام فرع المجلس القومي للمرأة بالأقصر بالعمل فى فعاليات مبادرة "المواطنة المصرية – بطاقتك حقوقك"، وذلك لتصوير السيدات لاستخراج بطاقات الرقم القومى لهن ضمن المرحلة الثانية من المبادرة، وذلك بتنفيذ 10 مأموريات تصـوير797 سيدة وفتاة خلال الفترة من 1 وحتى 13 أكتوبر، وذلك بقريتى الحميدات والهنادى التى تتبع سجل مدنى إسنا، وقريتى الرزيقات بحرى وقبلى التى تتبع سجل مدنى أرمنت، وذلك بالتعاون مع مصلحة السجل المدنى بالمحافظة.

وتقول الدكتورة صابرين عبد الجليل مقرر المجلس القومى للمرأة بالأقصر، أنه يأتى هذا المشـروع من منطلق مسؤولية المجلـس القومى للمرأة تجاه تعزيز دور المرأة وقيمتها فى المجتمع، وضمان حصولها على كافة حقوقها سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو السـياسية.

وأكدت مقرر المجلس القومى للمرأة بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن هـذه المبـادرة تنفذ حالياً فى قرى ونجوع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مركزى إسنا وأرمنت، حيث يتطلع فرع القومي للمرأة بالأقصر لإصدار أكبر عدد ممكن من البطاقات بالمجان للسيدات والفتيات، وذلك لإستكمال تحقيق التغطية الكاملة للسيدات المستحقات فى هذه المراكز، حيث أن تلك المبادرة تأتى فى إطار بروتوكول التعاون الموقع مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والذي يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لخدمة قضايا المرأة المصرية.

وكان قد اختتم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، فعاليات الأمسيات الثقافية بالأمسية الحادية عشر على هامش جلسات الدوار بمحافظة الأقصر، حيث تأتى تلك الأمسيات تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرآة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبإشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبتوجيهات من الدكتورة صابرين جابر مقررة فرع المجلس بالأقصر.

وتم تنظيم الفعالية لدعم أهالى قرية الحميدات شرق مدينة إسنا، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث اختتمت فعاليات الأمسيات الثقافية بالأمسية الحادية عشر بقرية الحميدات شرق، والتى ينظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة الثقافة (ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة)، والتى استهدفت عدد 658 فرد ( 408 سيدة / 50 رجلا / 200 طفل)، والتى تأتى أيضاً ضمن المراكز التى تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة.



القومى للمرأة بالأقصر يدعم 797 سيدة وفتاة لاستخراج بطاقات رقم قومى



عمل بطاقات شخصية لسيدات قرى حياة كريمة