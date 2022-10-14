"القومى للمرأة" بأسوان ينظم 28 من جلسات الدوار ضمن "تنمية الأسرة المصرية"

أسوان - عبد الله صلاح

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، 28 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ، فى إطار فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس السيسي داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأن الجلسات تم تنظيمها تحت رعاية محافظ أسوان وبمشاركة علماء الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية القروية.

وأشارت إلى أن الجلسات استهدفت توعية 1394 سيدة وفتاة ورجل بقرى البصيلية قبلي والصعايدة والسباعية والشهامة والرمادي قبلي والرئيسية والطوناب والنصراب بمركز إدفو، بالإضافة إلى مدينة كوم أمبو وقرى الكفور والضما بمركز كوم أمبو، علاوة على قريتى قورته ثانى وقرشه بمركز نصر النوبة.

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء وغيرها من الموضوعات والقضايا المجتمعية الراهنة.

وفى المقابل، وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بضرورة تكثيف الجهود لإنجاح فعاليات هذا المشروع القومى وجنى ثماره الإيجابية والاستفادة منها فى تحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة ، مع رفع الوعى الثقافى والتعليمى والإجتماعى لدى جميع أفراد الأسرة.