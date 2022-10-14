اليوم السابع
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القوات المسلحة تنظم معرضا لإبداعات المحاربين القدماء احتفالا بنصر أكتوبر

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 02:08 م
القوات المسلحة تنظم معرضا لإبداعات المحاربين القدماء احتفالا بنصر أكتوبر القوات المسلحة تنظم معرضاً لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الإحتفال بنصر أكتوبر
كتب زكى القاضى

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افتتح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب المعرض الفنى لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، والذى يستمر حتى الثانى والعشرين من شهر أكتوبر الجارى بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر، والذى يأتى تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 49 لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

ويضم المعرض العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية المعروضة للمواطنين من العسكريين والمدنيين.

وتحرص الجمعية على تنظيم مثل هذه المعارض بشكل دورى لتقديم أعمال الأعضاء من ذوى الإحتياجات الخاصة وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية والمشاركة فى تسويقها، وذلك ضمن الأنشطة التى تنفذها لإكتشاف وتنمية مواهبهم ومهاراتهم المختلفة وتوفير الأدوات والخامات اللازمة لهم فضلًا عن أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية والرياضية والخدمية المقدمة لأعضاء الجمعية وفروعها المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعددا من الملحقين العسكريين وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابى العمليات الحربية وأسر الشهداء.

 
القوات المسلحة تنظم معرضاً لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الإحتفال بنصر أكتوبر (1)
القوات المسلحة تنظم معرضاً لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الإحتفال بنصر أكتوبر (1)

القوات المسلحة تنظم معرضاً لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الإحتفال بنصر أكتوبر (2)
القوات المسلحة تنظم معرضاً لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الإحتفال بنصر أكتوبر (2)

 


القوات المسلحة

معرض إبداعات المحاربين القدماء

الإحتفال بنصر أكتوبر

نصر أكتوبر



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