القبض على مدرسة أمريكية وضعت "قائمة اغتيالات" لقتل طلابها وزملائها

تم إلقاء القبض على معلمة بالصف الخامس بعد أن أخبرت أحد طلابها أنها وضعت "قائمة اغتيالات" تتضمن الطلاب الذين قامت بتدريسهم وزملائها، وفقا لشبكة ايه بي سي.
وتم إرسال ضباط من قسم شرطة شرق شيكاغو للتحدث مع مدير ومساعد مدير مدرسة سانت ستانيسلاوس وسط المدينة في إشارة إلى تقرير تهديد كان مسؤولو المدرسة قد علموا به في وقت سابق، في نفس اليوم المتعلق باحداث معلمة الصف الخامس أنجيليكا كاراسكيلو توريس ، وهي معلمة تبلغ من العمر 25 عامًا من جريفيث بولاية إنديانا.
قالت إدارة شرطة شرق شيكاغو في بيان: "في حوالي الساعة 12:45 ظهرًا ، أخبر طالب في الصف الخامس مستشاره أن مدرسة في الصف الخامس قد أدلت بتعليقات له حول قتل نفسها والطلاب والموظفين في مدرسة سانت ستانيسلاوس".
وأضاف: "أخبرت المعلمة الطالب كذلك أنه اخر اسم في قائمتها"
قال مسؤولو المدرسة إن المعلمة اصطحبت على الفور إلى مكتب المدير لمناقشة الحادث المزعج واعترفت لهم لاحقًا بأنها أدلت بهذه التصريحات للطالب وأكدت أيضًا أن لديها "قائمة اغتيالات".
وقالت إدارة شرطة شرق شيكاغو إنها لم تخطر من قبل المدرسة إلا بعد أربع ساعات تقريبًا من الحادث وسمح للمعلمة بمغادرة المبنى بحرية. ومع ذلك ، بمجرد إخطار الضباط ، قاموا على الفور بإخطار قسم التحقيقات الجنائية ، الذي حصل على أمر احتجاز طارئ للمعلمة من مكتب المدعي العام لمقاطعة ليك.
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