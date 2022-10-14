القبض على مدرسة أمريكية وضعت "قائمة اغتيالات" لقتل طلابها وزملائها

كتبت: نهال أبو السعود

تم إلقاء القبض على معلمة بالصف الخامس بعد أن أخبرت أحد طلابها أنها وضعت ‏‏"قائمة اغتيالات" تتضمن الطلاب الذين قامت بتدريسهم وزملائها، وفقا لشبكة ايه بي ‏سي.‏

وتم إرسال ضباط من قسم شرطة شرق شيكاغو للتحدث مع مدير ومساعد مدير مدرسة ‏سانت ستانيسلاوس وسط المدينة في إشارة إلى تقرير تهديد كان مسؤولو المدرسة قد ‏علموا به في وقت سابق، في نفس اليوم المتعلق باحداث معلمة الصف الخامس أنجيليكا كاراسكيلو توريس ، وهي ‏معلمة تبلغ من العمر 25 عامًا من جريفيث بولاية إنديانا.‏

قالت إدارة شرطة شرق شيكاغو في بيان: "في حوالي الساعة 12:45 ظهرًا ، أخبر طالب في ‏الصف الخامس مستشاره أن مدرسة في الصف الخامس قد أدلت بتعليقات له حول قتل ‏نفسها والطلاب والموظفين في مدرسة سانت ستانيسلاوس". ‏

وأضاف: "أخبرت المعلمة الطالب كذلك أنه اخر اسم في قائمتها"‏

قال مسؤولو المدرسة إن المعلمة اصطحبت على الفور إلى مكتب المدير لمناقشة ‏الحادث المزعج واعترفت لهم لاحقًا بأنها أدلت بهذه التصريحات للطالب وأكدت أيضًا ‏أن لديها "قائمة اغتيالات".‏

وقالت إدارة شرطة شرق شيكاغو إنها لم تخطر من قبل المدرسة إلا بعد أربع ساعات ‏تقريبًا من الحادث وسمح للمعلمة بمغادرة المبنى بحرية. ومع ذلك ، بمجرد إخطار ‏الضباط ، قاموا على الفور بإخطار قسم التحقيقات الجنائية ، الذي حصل على أمر ‏احتجاز طارئ للمعلمة من مكتب المدعي العام لمقاطعة ليك.‏