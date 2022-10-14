القبض على سيدة صرفت معاش زوجها لمدة 17 عاما رغم زواجها من آخر بسوهاج

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم التعدى والإستيلاء على المال العام فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (محام لإحدى هيئات التأمين الإجتماعى بسوهاج) بقيام (إحدى السيدات- مقيمة بمحافظة سوهاج) بالإستيلاء على أموال إحدى هيئات التأمين الإجتماعى– بدون وجه حق– بالمخالفة لأحكام القانون.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام المذكورة بالإستمرار فى صرف معاش زوجها المتوفى منذ عام 2005 بالرغم من زواجها بآخر، وعدم إخطار الهيئة المشار إليها بذلك ، وهو الأمر الذى مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية - دون وجه حق - .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها.. وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.