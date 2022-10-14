اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 أكتوبر 2022 02:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على سيدة صرفت معاش زوجها لمدة 17 عاما رغم زواجها من آخر بسوهاج

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 12:37 م
القبض على سيدة صرفت معاش زوجها لمدة 17 عاما رغم زواجها من آخر بسوهاج حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم التعدى والإستيلاء على المال العام فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (محام لإحدى هيئات التأمين الإجتماعى بسوهاج) بقيام (إحدى السيدات- مقيمة بمحافظة سوهاج) بالإستيلاء على أموال إحدى هيئات التأمين الإجتماعى– بدون وجه حق– بالمخالفة لأحكام القانون.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام المذكورة بالإستمرار فى صرف معاش زوجها المتوفى منذ عام 2005 بالرغم من زواجها بآخر، وعدم إخطار الهيئة المشار إليها بذلك ، وهو الأمر الذى مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية - دون وجه حق - .
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها.. وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

اختلاس

الداخلية

حوادث

اخبار الداخلية



الموضوعات المتعلقة

ضبط مسئول بمركز طبى بسوهاج استولى على أموال جلسات غسيل كلوى

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 12:32 م

شرطة عصرية بالجمهورية الجديدة.. حفل تخريج طلاب الشرطة أظهر التطور الكبير الذى لحق منظومة التدريب وتطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة العمل الأمني.. والشرطة النسائية تخطف الأنظار.. والشهداء الغائبون الحاضرون

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 12:00 م

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 10:26 ص

ضابط شرطة ينفي انقاذه سيدة من حريق بالإسكندرية.. ويؤكد: لا توجد حرائق

الخميس، 13 أكتوبر 2022 09:39 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة