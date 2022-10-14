اليوم السابع
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العثور على جثة شاب داخل شقة فى الهرم

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 05:53 م
العثور على جثة شاب داخل شقة فى الهرم إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة شاب داخل شقة فى الهرم، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شاب داخل شقة يقيم بها فى الهرم.

 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب لا توجد بها أى إصابات ظاهرية، وكشفت التحريات أن الوفاة طبيعية، حيث كان يعانى من مرض مزمن، فارق إثره الحياة. 

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 

 


العثور على جثة

وفاة شاب

قسم الهرم

امن الجيزة



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