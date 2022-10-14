وسجلت الوزارة حالة وفاة واحدة بالكوليرا منذ ظهور المرض، وذلك وسط إجراءات مكثفة من قبل وزارة الصحة وعدد من الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات الدولية لمكافحة الوباء ومنع انتشاره.



وأظهر التقرير الصادر عن الوزارة اليوم حول الوضع الوبائي للكوليرا وصول المرض لمناطق جديدة واتساع دائرة انتشاره لتشمل 9 مناطق في مناطق متفرقة في محافظة عكار شمالي البلاد.



وكان وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض قد سبق وأن حذر من سرعة انتشار المرض في البلاد في ضوء تردي خدمات المياه والصرف الصحي في عدد من مناطق الشمال اللبناني.