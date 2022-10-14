اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 أكتوبر 2022 05:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يوجه بالاستمرار فى تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور بمختلف المناطق

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 04:06 م
الرئيس السيسى يوجه بالاستمرار فى تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور بمختلف المناطق عبد الفتاح السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار فى جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق فى القاهرة الكبرى، تحقيقاً لسهولة ويسر الحركة للمواطنين من مرتادى تلك الطرق والمحاور، وللقضاء على التشابكات المرورية وحل مشكلة التكدسات، وذلك فى إطار خطة الدولة للتطوير والتحديث المستمر لشبكة الطرق والمحاور المرورية بالقاهرة الكبرى.
 
جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.
 
عبد الفتاح السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية (1)
 
عبد الفتاح السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية (2)
 
عبد الفتاح السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية (3)
 
عبد الفتاح السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية (4)
 
عبد الفتاح السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية (5)
 
عبد الفتاح السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية (6)

 


السيسي

الرئيس السيسي

جولة الرئيس اليوم

المشروعات القومية

عاجل

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الرئاسة فى أسبوع.. "الصحة العالمية" تشيد بالمبادرات الرئاسية تحت مظلة 100 مليون صحة.. رسائل الرئيس السيسي بالاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والشرطة: مصر تقف على أرض صلبة وقادرة على تخطى التحديات

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 02:59 م

الرئيس السيسى يطمئن المصريين: مصر تقف على أرض صلبة.. غدا فى اليوم السابع

الخميس، 13 أكتوبر 2022 07:19 م

الرئيس السيسي يصدق على قانون بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

الخميس، 13 أكتوبر 2022 05:37 م

الرئيس السيسى خلال الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية: مصر تقف على أرض صلبة وقادرة على تخطى كافة التحديات وعبور الأزمات.. ويؤكد: لن تتقدم أية دولة فى العالم وتعبر مشاكلها سوى بالأمن والاستقرار

الخميس، 13 أكتوبر 2022 01:34 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة