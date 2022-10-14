الرئيس السيسى يتفقد تطوير كورنيش المقطم ومنطقة الهضبة الوسطى

كتب محمد الجالى

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بتطوير كورنيش المقطم ومنطقة الهضبة الوسطى، فضلاً عن المحاور المؤدية إلى هضبة المقطم، والتي ستساعد على ربطها بمختلف أحياء القاهرة لتتيح سهولة انتقال المواطنين، بما فى ذلك محور ياسر رزق الذى سيربط كورنيش النيل ومنطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم ومحور الحضارات بهضبة المطقم، مما يسهل الحركة علي قاطني جنوب ووسط القاهرة في مناطق المعادي وحلوان والمقطم للوصول إلى كورنيش النيل دون اللجوء إلى الطريق الدائرى أو طريق الأوتوستراد.