اليوم السابع
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الدكتور محمد عبد الجواد مشرفا عاما على المدن الجامعية بجامعة قناة السويس

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 06:28 م
الدكتور محمد عبد الجواد مشرفا عاما على المدن الجامعية بجامعة قناة السويس نائب رئيس الجامعة يسلم الدكتور محمد عبد الجواد قراره
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس قرارا بتكليف الدكتور محمد عبد الجواد إمام مدرس المحاصيل بكلية الزراعة مشرف عام على المدن الجامعية والأغذية بجامعة قناة السويس.

 

ووجه الدكتور ناصر مندور التهنئة للدكتور محمد عبد الجواد، مؤكداً على ضرورة متابعة الطلاب واحتياجاتهم في إقامتهم بالمدن، أيضا مراقبة التغذية والمطاعم داخل المدن الجامعية بكل دقة مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية، مثمناً جهوده السابقة فى خدمة قطاع المدن الجامعية، مشيراً إلى أن الهدف الأول والأخير هو سلامة الطلاب وتقديم خدمات عالية الجودة داخل المدن الجامعية.

 

هذا وقام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتسليمه القرار، متمنياً له التوفيق والسداد.


الإسماعيلية

جامعة قناة السويس

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محافظة الاسماعيلية

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