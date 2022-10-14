اليوم السابع
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الداخلية تضبط 177 قطعة سلاح و385 قضية مخدرات

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 01:40 م
الداخلية تضبط 177 قطعة سلاح و385 قضية مخدرات حملات أمنية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (177) قطعة سلاح نارى، (385) قضية مخدرات وتنفيذ (89196) حكما قضائيا متنوعا.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (12) قطعة سلاح نارى وأبيض، وضبط (22) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 26 متهم لعدد 14منهم معلومات جنائية وتنفيذ (7159) حكم قضائى متنوع.

تجارة الاسلحه

ترويج السلاح

وزارة الداخليه

اخبار الحوادث



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