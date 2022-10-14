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الحكومة تنفى منع الطلاب من دخول الحرم الجامعى لعدم سداد المصروفات الدراسية

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 11:45 ص
الحكومة تنفى منع الطلاب من دخول الحرم الجامعى لعدم سداد المصروفات الدراسية اجتماع الحكومة - أرشيفية
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن منع الطلاب من دخول الحرم الجامعى نتيجة عدم سداد المصروفات الدراسية، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنع الطلاب من دخول الحرم الجامعى نتيجة عدم سداد المصروفات الدراسية، مُشددةً على أحقية كافة طلاب الجامعات فى دخول الحرم الجامعى والالتحاق بكلياتهم حتى فى حالة عدم سدادهم المصروفات الدراسية، مُشيرةً إلى قيام الجامعات الحكومية بتخصيص ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها، لسداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين سواء كانت مصروفات دراسية أو مدن جامعية، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة.

 
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مصروفات دراسية

الجامعات

التعليم العالي

الحكومة

خليك واعي

خليك واعى



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