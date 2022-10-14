الحكم فى قضية "خلية أبو تراب" الإرهابية بمجمع محاكم وادى النطرون غدا

كتب - أسامة عبد الحميد

تعقد الدائرة الثامنة جنايات الإرهاب بمجمع محاكم وادى النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسينى والمستشار ياسر عكاشة المتناوى والمستشار محمد مرعى وأمانة سر أشرف حسن، جلستها غدا السبت، للحكم فى قضية "خلية أبو تراب" الإرهابية.



وكان دفاع المتهمين قد طلب الاستماع لشهادة محمد حسان ومصطفى العدوى وأبو إسحاق الحوينى، والمحكمة تؤجل القرار لجلسة الاثنين 19 / 9 للمداولة



وعلى مدار الجلسات السابقة مثل المتهمين المتهم السابع والمتهمة الثانية عشرة من بين خمسة عشر متهما ومتهمة وفقا لأمر الإحالة وترافع الدفاع مبديا الطلبات والدفوع والمحكمة حجزت الدعوى للحكم لجلسة الغد 15 أكتوبر.



وتخلص الواقعة فى تأسيس أحد أبرز قيادى تنظيم داعش الإرهابى الهارب والمكني/ أبو تراب لخلية تابعة للتنظيم والإعداد والتجهيز للمتهمين للقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة، بعد أن قام بعقد لقاءات تنظيمية لهم عبر البرامج المشفرة بالهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعى بشبكة المعلومات الدولية تجنبا للرصد الأمنى، قام من خلالها بتكوين خلية عنقودية تتبع التنظيم داخل البلاد لتنفيذ مخططاته العدائية ضد الدولة، بعد أن تمكن من استقطاب العديد من العناصر النسائية داخل الخلية على قناعة بذات الفكر الجهادى لنقل الأموال والتكليفات لعناصر التنظيم تجنبا للرصد الأمنى ولتجنيد الفتيات والنسوة بغرض ضمهم لتنظيم داعش الإرهابى.



وكانت المحكمة قد استمعت لدفاع المتهمين وطلب دفاع المتهم الأول أصليا الحكم فى الدعوى واحتياطيا الإستماع لشهادة كلا من الشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى العدوى والشيخ أبو إسحاق الحوينى نحو ما ورد بالتحقيقات على لسان المتهمين من تأثر المتهمين بفكر ومحاضرات ودروس الشيوخ الثلاثة.



هيئة المحكمة (1)



هيئة المحكمة (2)



