"الحج والعمرة" توضح لـ"اليوم السابع" تسهيلات قدوم المصريين لأداء العمرة عبر "نُسك"

إيمان حنا

أكدت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، لـ"اليوم السابع"، أنها تقدم حزمة واسعة من التسهيلات للقادمين إلى المملكة لأداء العمرة للعام الهجري الجاري 1444هـ، من جميع أنحاء العالم وليست قاصرة على جنسية معينة، وذلك في إطار الجهود المبذولة من كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل إجراءات قدوم المعتمرين بكافة أنواع التأشيرات، وزيادة جودة الخدمات المقدمة، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.

وأبرز تلك الخدمات إطلاق المنصة الحكومية الموحدة "نسك" nusuk.sa، لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن -أحد برامج رؤية السعودية 2030، والتى أعلن عن تفاصيلها وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة .

وتقدم المنصة حزمة واسعة من الخدمات والمعلومات للمعتمرين والزوار، كما ترتبط "نسك" بالخدمات المقدمة على “روح السعودية” بهدف إثراء رحلة ضيف الرحمن، وتمكن المنصة جميع المسلمين من إصدار التأشيـرات والتصاريح اللازمة، وحجز الباقات والبـرامج إلكتـرونيا، بالإضافة إلى تقديمها مجموعة من الخدمات الأخرى.

وتتيح المملكة العربية السعودية أداء العمرة للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات، وبالنسبة للمصريين تشمل هذه الأنواع: تأشيرات الزيارات العائلية لأحد أقاربها في السعودية، والزيارات الشخصية بطلب من أحد مواطني السعودية، والتأشيرات السياحية الإلكترونية،

أما بالنسبة للمصريين حاملى تأشيرة دخول دول "الشنجن" ودخول الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة وسجلوا دخول فعلى لتلك الدول، فيمكنهم الدخول المباشر للسعودية وإصدار التأشيرات من المطارات السعودية، كما يمكن أيضًا للمصريين الذين لديهم أقارب مقيمين في إحدى دول الخليج تأدية نسك العمرة مع ذويهم بسهولة ويسر.

كما أوضحت الوزارة أن سعر العمرة للمصريين يصل 840 ريالا سعوديا بما يعادل 4400 جنيه مصري، و هي باقة اقتصادية شاملة التأشيرة والتأمين الشامل والسكن 5 ليال بمكة المكرمة، والتنقلات أيضا، ولا يشمل سعر الباقة تذاكر الطيران ولا الوجبات، ولا المصروفات الشخصية، منوهةً بأن هذا العرض لفترة محدودة فقط.

أكدت الوزارة على أن أي مصرى يرغب في أداء مناسك العمرة، يمكنه التقديم على العمرة الدخول إلى موقع نسك السعودى.