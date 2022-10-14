الجامعة البريطانية فى مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى يطلقان أكبر ماراثون من أجل المناخ بحضور وزير الشباب والرياضة

أطلقت الجامعة البريطانية فى مصر، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد لطفى رئيس الجامعة، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، اليوم الجمعة، فى تمام الساعة السابعة صباحًا. أكبر ماراثون جامعى من أجل المناخ cop 27، بعنوان "Run for the climate"، وبتنظيم "كايرو رانرز"، تحت رعاية وزارتى التعليم العالى والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والسفارة البريطانية فى مصر، وسفارة اليابان فى مصر، تفعيلًا لأهداف التنمية المستدامة وإيمانًا من الجامعة برسالتها لدعم أهداف مؤتمر قمة المناخ.

شارك فى الماراثون، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والسيدة فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية فى مصر، والسيدة ياسمين خميس عضو مجلس أمناء الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد لطفى رئيس الجامعة البريطانية، والسيد أليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة أمنية العمرانى مبعوث رئيس قمة المناخ العالمية للشباب.

كما شارك فى الماراثون، أكثر من 7 آلاف مشارك، تراوحت أعمارهم من أربع سنوات وحتى سبعين عامًا، من الأطفال والسيدات والرجال والشباب، وتمكن المشاركين عقب انتهاء الماراثون من المشاركة فى الفعاليات المقامة على هامشه بالحرم الجامعي، مثل البازار الأخضر، والمعرض الفنى المفتوح لعرض الأعمال الفنية المناخية، فضلًا عن توافر مقاعد جلوس لتوفير الكهرباء للمشاركين والتى تعمل بالطاقة الشمسية، والتى وفرتها شركة "أنفينتي".

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة على التعاون مع مختلف المؤسسات المعنية لتنظيم ماراثونات رياضية على مستوى جميع المحافظات، ضمن أجندة الفعاليات الرياضية السنوية التى تضعها الوزارة.

كما أشاد الوزير بمستوى الإقبال الكبير فى الماراثون الرياضى للجامعة البريطانية سواءً من خلال طلاب الجامعة أو مختلف المواطنين، مشيراً إلى دعم الوزارة للماراثونات الرياضية المختلفة فى ضوء السعى نحو نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع وجعلها أسلوب حياة.

فيما أكد الأستاذ الدكتور محمد لطفى رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، أن الجامعة لديها استراتيجية واضحة، وهو تطويع كافة أنشطتها مع الجهود العالمية لتغير المناخ، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، تزامنًا مع رؤية مصر 2030.

وأضاف الدكتور "لطفى"، أن خطة الجامعة تتمحور حول الطالب وتركز على بناءه، وكذلك ربط الطلاب والجامعة بالمجتمع فى ضوء مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى تنظيم هذا الماراثون الأكبر من نوعه من أجل المناخ، لرفع الوعى حول الخطر الأكبر الذى يواجه البشرية نتيجة لتغير المناخ، فهذا الأمر لا تواجهه دولة بمفردها ولكنه خطر يهدد العالم ككل، لذلك علينا أن نعمل معًا جميعًا لتقليل هذا الخطر، كما تعمل الجامعة على المزيد من المشاريع التى من شأنها دعم القضية المناخية، ومشاركة الشباب فى العمل المناخى لأنهم قادة الغد.

ومن جانبه أكد السيد أليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى على فخره بالتعاون مع الجامعة البريطانية فى مصر، ووزازة الشباب والرياضة وحكومة اليابان فى مارثون من أجل التوعية بقضايا تغير المناخ. ويعد هذا المارثون الاكبر فى مصر والذى تم تنظيمه اسابيع قليلة قبل عقد قمة المناخ، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود والتى تساعد على تعزيز إجراءات مواجهة تداعيات تغير المناخ.

بدوره، قال الدكتور عمرو سعده، قائد التحول الاستراتيجى بالجامعة البريطانية والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة، إن العديد من طلاب الجامعات غير مدركين لمخاطر تغير المناخ، وهو ما يبرر تنظيم هذا الماراثون، لكى يعى الطلاب هذه المخاطر عن طريق حدث رياضى واجتماعى خارج المحاضرات التقليدية، مما يعزز إدراكهم للمشكلة وتنمية رغبتهم فى العمل على تقديم مقترحات للتصدى لها.

يذكر أن الماراثون تضمن ثلاثة مسافات: 2 كيلومترات، 5 كيلومترات، 10 كيلومترات ليناسب جميع الفئات المستهدفة.