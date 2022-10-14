اليوم السابع
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التضامن: مؤسسة التكافل سددت 3 ملايين جنيه مصروفات دراسية للأولى بالرعاية

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 01:12 م
التضامن: مؤسسة التكافل سددت 3 ملايين جنيه مصروفات دراسية للأولى بالرعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب: مدحت وهبة

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تلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى، تقريرا عن جهود المؤسسة مع بدء العام الدراسى الجديد بتوفير الحقائب المدرسية بمستلزماتها لمستفيدى" التكافل الاجتماعى" من الأسر الأكثر احتياجا والطلاب غير القادرين بالمدارس الحكومية.

 

وأوضح التقرير أنه تم توزيع 8000 حقيبة مدرسية بتكلفة إجمالية مليون و452 ألف جنيه ومساعدات مالية ومصروفات مدرسية وزى مدرسى لعدد 7895 طالبًا، بإجمالى تكلفة بلغت مليونا و886 ألف جنيه، كما تم إصدار كارت "ميزة" بالتعاون مع بنك مصر لصرف المساعدات المالية الممنوحة من المؤسسة، وذلك تيسيرًا على عملاء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى.

 

وأشار التقرير إلى أن محافظات الصعيد حصلت على النسبة الأكبر من الدعم، حيث حظيت محافظات سوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان وبنى سويف والمنيا وقنا على مستلزمات ومصروفات دراسية لأبناء الأسر الاولى بالرعاية بقيمة 925 ألفًا و550 جنيها بإجمالى 3700 طالب مستفيد، كما تم إعطاء أولوية للمحافظات الحدودية، حيث تم تغطية الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات الوادى الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء بإجمالى 3000 طالب بتكلفة إجمالية 544 ألفا و500 جنيه وفى مركز التنمية المجتمعية بالدويقة تم استهداف 1000 طالب وتوزيع الشنط المدرسية شاملة المستلزمات المدرسية بإجمالى 181500 جنيه.

 

وتستهدف المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى تحقيق التكافل بمعناه الواسع من خلال تغطية جميع الفئات التى لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعى والتأمين الصحى، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها التى تتمثل فى المساعدة المالية لحالات الأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومى ومحدودى الدخل، كذلك الحالات الملحة وغيرها، ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.


التضامن الاجتماعى

نيفين القباج

التكافل الاجتماعى

اخبار مصر

الاسر الاولى بالرعاية

المصروفات الدراسية



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