التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه بجرعة مخدرات زائدة فى المنيرة الغربية

كتب أحمد إسماعيل

صرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن جثة شاب لقى حتفه بجرعة زائدة من المخدرات، وناظرت النيابة الجثمان وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهري وإعداد تقرير بالوفاة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة شاب بحالة إعياء ونقله إلى المستشفى ليفارق الحياة بالمنيرة الغربية، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن الشاب فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، حيث أنه من مدمني المخدرات، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.