الانتهاء من إنشاء 5 بيوت أنوال جديدة للنسيج اليدوي بحى الكوثر فى سوهاج

سوهاج: عمرو خلف

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن الانتهاء من إنشاء 5 بيوت أنوال جديدة للنسيج اليدوي بقرية النسيج الجديدة بحي الكوثر، بتكلفة إجمالية 3 مليون و 150 ألف جنيه، ليصل إجمالي البيوت الجديدة التي تم انشاؤها بقرية النسيج الجديدة إلى 15 بيتا، نفذتها مديرية الإسكان بالمحافظة، ضمن خطة مشروعات "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وخطة وزارة التنمية المحلية لدعم الحرف التراثية وتشجيع أصحابها على تطوير منتجاتهم والارتقاء بها.

وأكد محافظ سوهاج، على توفير كافة أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية التي تشتهر بها المحافظة، وعلى رأسها النسيج، والتلي، وصناعة الأثاث، مشيرا إلى دعم تلك التكتلات الاقتصادية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والعمل على تطوير المنتجات، وتوفير معارض وبازارات ثابتة بالمجان لاصحاب تلك الحرف لعرض منتجاتهم، وتدريبهم على أحدث وسائل التسويق الجيد للمنتجات، بالإضافة إلى المشاركة في أبرز المعارض التي يتم تنظيمها على مستوى الجمهورية، ومنها معرض "تراثنا".

وأوضح على لطفي رئيس حي الكوثر، أن مساحة بيت النول 90 متر مربع، مشيرا إلى الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية والواجهات، وأعمال المرافق، لجميع البيوت الجديدة تمهيدا لتسليمها إلى النساجين، لافتا إلى خطة الحي لتنسيق الموقع العام لتلك البيوت وزيادة المساحات الخضراء، وتحويل المنطقة الي مزار للوافدين إلى محافظة سوهاج.



بيوت الأنوال



بيوت بحى الكوثر



بيوت الأنوال