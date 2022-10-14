الاستخبارات الروسية: لدينا بيانات عن التخريب فى خطوط أنابيب غاز "نورد ستريم"

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قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين، اليوم الجمعة، إن الجانب الروسي لديه بيانات استخباراتية عن التخريب الذى حدث فى خطوط أنابيب غاز "نورد ستريم.. لدينا البيانات، لكنني لن أحددها"؛ وذلك وفقا لتصريحات لوكالة أنباء /تاس/ الروسية .

وفي سياق متصل، أوضح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، أن المفاوضات بين روسيا والغرب يمكن أن تتم، غير أنها ستتطلب الوفاء بشروط معينة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقت سابق، إن موسكو ستكون مستعدة للحوار مع الغرب، في حالة طرح أي مقترحات جادة، مشيرا في الوقت نفسه أن روسيا لن تطارد الغرب فيما يتعلق بأي اتصال بشأن أوكرانيا.

وكان قد تم اكتشاف أربعة تسريبات في خطوط أنبابيب غاز "نورد ستريم"، وآخرها تم تحديده من قبل خفر السواحل السويدي، وفي وقت سابق، ذكرت شركة "نورد ستريم إيه جي" أن ثلاثة من خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1 و2" البحرية قد تعرضت لأضرار غير مسبوقة في 26 سبتمبر.

وكشف علماء الزلازل السويديون لاحقا أنه تم تسجيل انفجارين على طول خطوط أنابيب "نورد ستريم" في 26 سبتمبر.