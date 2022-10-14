الإقبال مستمر على شواطئ رأس البر رغم دخول الخريف وبدء الدراسة.. صور

دمياط معتز الشربيني

مازال شاطئ بلاج رأس البر يستقبل رواده ومحبى الشاطئ رغم انقضاء الموسم الصيفي رسمياً والدخول في شهر الخريف ومرور أسبوعين من العام الدراسى الجديد.

واستقبلت شواطيء رأس البر اليوم الجمعة، عددا من روادها من أبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة للاستمتاع بالطقس المعتدل ودرجات الحرارة المناسبة.

وحرصت أغلب الأسر علي التواجد علي الشاطئ خاصة بعد صلاة الجمعة للفسحة والتنزه وتناول الطعام والاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع وفتحت الكازينوهات أبوابها لاستقبال الرواد علي مدار اليوم وسط استعدادات مكثفة من إدارة الشاطئ.

وكانت الوحدة المحلية برأس البر قد أعلنت عن انتهاء موسم الصيف رسميا ومنع نزول البحر، خاصة مع فصل الخريف تحسبا للتقلبات الجوية وعدم استقرار البحر مع استمرار فتح الشاطئ وعمل الكافتيريات.



الاقبال على رأس البر



الاقبال على رأس البر



الاقبال على شاطئ رأس البر



رأس البر



رأس البر