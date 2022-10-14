"الأوقاف" تفتتح اليوم 17 مسجدا فى المحافظات

كتب على عبد الرحمن

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 17 مسجدًا في عدد من المحافظات، من بينها 16 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه (253) مسجدًا، منها (205) مساجد جديدة أو إحلال وتجديد، و48 مسجدًا صيانة.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسيوط

1. أولاد علام – أولاد سراج – الفتح

2. آل بعزق – الشناينة- صدفا

3. الخلايفة- مدينة ابنوب

4. أولاد على صبره – القصير - القوصية

5. المعز – مدينة مبارك - أسيوط

6. الشيخ على – العوامر - ابنوب

7. الشهيد حمادة – مير – القوصية

مديرية أوقاف الإسماعيلية

8. حسن أبو إسماعيل – تل الحطب – التل الكبير

9. الشهداء – الهوانية – القصاصين

مديرية أوقاف أسوان

10. الحسن – الرديسية – مركز إدفو

مديرية أوقاف كفر الشيخ

11. المستشار مدحت سراج الدين – الجرد – بيلا – كفر الشيخ

12. الرحمة – عبد الرحمن الفاضى – سيدى سالم غرب

مديرية أوقاف الدقهلية

13. التوحيد – ميت فارس – بنى عبيد

14. الإيمان – أبو داوود السباخ – تمى الأمديد

15. النو ر – الخمسة – تمى الأمديد

مديرية أوقاف الإسكندرية

16. غيث – طيبة 2 – النهضة – العامرية أول

ثانيًا: مسجد الصيانة:

مديرية أوقاف شمال سيناء

1. سلامة أبو عبدون – الشيخ زويد