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"الأوقاف" تفتتح اليوم 17 مسجدا فى المحافظات

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 07:01 ص
"الأوقاف" تفتتح اليوم 17 مسجدا فى المحافظات وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 17 مسجدًا في عدد من المحافظات، من بينها 16 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه (253) مسجدًا، منها (205) مساجد جديدة أو إحلال وتجديد، و48 مسجدًا صيانة.
 
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسيوط
1. أولاد علام – أولاد سراج – الفتح 
2. آل بعزق – الشناينة- صدفا 
3. الخلايفة- مدينة ابنوب
4. أولاد على صبره – القصير - القوصية
5. المعز – مدينة مبارك - أسيوط
6. الشيخ على – العوامر - ابنوب
7. الشهيد حمادة – مير – القوصية 
 
مديرية أوقاف الإسماعيلية
8. حسن أبو إسماعيل – تل الحطب – التل الكبير 
9. الشهداء – الهوانية – القصاصين 
 
مديرية أوقاف أسوان
10. الحسن – الرديسية – مركز إدفو 
 
مديرية أوقاف كفر الشيخ 
11. المستشار مدحت سراج الدين – الجرد – بيلا – كفر الشيخ
12. الرحمة – عبد الرحمن الفاضى – سيدى سالم غرب 
 مديرية أوقاف الدقهلية
13. التوحيد – ميت فارس – بنى عبيد 
14. الإيمان – أبو داوود السباخ – تمى الأمديد
15. النو ر – الخمسة – تمى الأمديد 
 
مديرية أوقاف الإسكندرية
16. غيث – طيبة 2 – النهضة – العامرية أول 
 
ثانيًا: مسجد الصيانة:
مديرية أوقاف شمال سيناء
1. سلامة أبو عبدون – الشيخ زويد
 

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