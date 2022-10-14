وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفادن دوجاريك، وفقا لموقع الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن الأمين العام رحب أعرب عن إيمانه الشديد بأن هذا التطور الشجاع يمكن أن يعزز من زيادة الاستقرار في المنطقة وتقوية الرفاهية لشعبي لبنان وإسرائيل، مؤكدا أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بمساعدة الطرفين، كلما تطلب الأمر.

وجدد الأمين العام التزام الأمم المتحدة بدعم التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لعام 2006 والقرارات ذات الصلة الأخرى والتي تعتبر ضورية من أجل الاستقرار في المنطقة.