اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأمين العام لـ"أوبك" يبدأ زيارة عمل إلى الجزائر السبت

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 08:00 ص
الأمين العام لـ"أوبك" يبدأ زيارة عمل إلى الجزائر السبت مجموعة أوبك- أرشيفية
أ ش أ

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يقوم الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص بزيارة عمل إلى الجزائر، ابتداء من غد السبت، ولمدة ٣ أيام، وذلك تلبية لدعوة وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب.

وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان، أن عرقاب والأمين العام لمنظمة أوبك سيعقدان اجتماع عمل حول أوضاع سوق النفط العالمية وتوقعاتها على المديين القصير والمتوسط.

وبحسب البيان، سيجري الأمين العام للأوبك، خلال هذه الزيارة، محادثات مع كبار المسؤولين في قطاع المحروقات في الجزائر، لاسيما مع المدير العام لمجمع إنتاج النفط والغاز الجزائري الحكومي "سوناطراك".


اوبك

الجزائر

هيثم الغيص

امريكا

السعوديه

نفط



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