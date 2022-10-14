الأمن يكشف لغز سرقة 1.5 مليون جنيه من مندوب مبيعات ويضبط الجناة بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من فك لغز سرقة مليون و500 ألف جنيه من مندوبي مبيعات بشركة أدوية، بعد اقتحام 5 أشخاص مسلحين الشقة محل سكنهم بمنطقة سندوب، والاستيلاء على الأموال التى تم تحصيلها من العملاء.

وبتقنين الإجراءات تم التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة هم، "كامل.ع.إ" 50 سنة - سائق، ومقيم بأسيوط، وكان يعمل بشركة الأدوية، و"جرجس.ك"، فران، ومقيمين بالقليوبية، و"هاني.ه"، سائق ميكروباص، مقيم بالقاهرة، و"وليد.ف"، بائع خردة، مقيم بالجيزة، و"ماجد.ع"، قهوجي، مقيم بالقاهرة، و"مسعد.ح"، نقاش، مقيم بالمنيا.

واستغل الأول عمله السابق بالشركة، وقام بالاتفاق مع باقي المتهمين وأعطاهم نسخة من المفتاح كانت معه قبل أن يفصل من العمل، وتم ضبطهم جميعًا، وبالمواجهة اقروا بارتكابهم الواقعة بتحريض من الأول والثاني، وأرشدوا عن مبلغ 100 ألف جنيه، ولاب توب، و3 موبايل، والسلاح الناري المستخدم.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من "كيرلس.د.ر" 28 سنة - مندوب مبيعات بشركة تجارة أدوية، ومقرها محافظة أسيوط، ومقيم ببني سويف، يفيد بأنه أثناء تواجده بالسكن الخاص "شقة مستأجرة" رفقة زملائه، اقتحمها 5 أشخاص اثناء نومهم وبحوزتهم أسلحة نارية، وقاموا بسؤالهم عن المبلغ والأجهزة التي بحوزتهم، واستولوا عليهم.

وأضاف أن المتهمون استولوا على مليون و500 ألف جنيه قاموا بتحصيله في اليوم السابق من عملاء الشركة بمدينة المنصورة، ولاب توب، و3 هاتف محمول، وفروا هاربين.

وبسؤال كل من "محمد.ع.س." 29 سنة - مندوب مبيعات بالشركة، ومقيم بأسيوط، و"إيهاب.م.ر" سائق بالشركة، ومقيم بني سويف، أيدوا ذات المضمون، وأضافوا أنه كان متواجد 3 عاملين بالشركة بمدينة 6 أكتوبر لاستلام أدوية خاصة بالشركة، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.