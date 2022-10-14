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الأرصاد: البلاد تشهد تقلبات جوية وأمطار متفاوتة الشدة ورعدية تبدأ مساء الغد

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 10:02 ص
الأرصاد: البلاد تشهد تقلبات جوية وأمطار متفاوتة الشدة ورعدية تبدأ مساء الغد حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اعتبارا من مساء غدا السبت 2022.

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض سطحى على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوى فى طبقات الجو العليا، يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على شمال البلاد .

وسوف يتم إصدار وصف تفصيلى بمكان سقوط الأمطار وكمياتها، وتعتبر هذه الحالة هى الحالة المطيرة الأولى التى سوف تشهدها مناطق عديدة من البلاد خلال خريف 2022.

ويشهد اليوم الجمعة،  استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء ، حار على جنوب الصعيد  ، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة،  وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة:  القاهرة العظمى 28  درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

 


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