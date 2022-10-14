الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة

الشرقية - إيمان مهنى

يواصل الجهاز التنفيذى بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع إدارات المتابعة الميدانية والمتغيرات المكانية بتشكيل لجان دورية للمرور اليومى لرصد أى محاولة للبناء بدون ترخيص، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون، سواء تعدى على أراضى زراعية أو أملاك دولة أو استكمال أعمال بناء بدون ترخيص، فضلا عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية ومداخل المدن وفرض سيادة القانون على الجميع.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزوامل بتنفيذ حالتين إزالة بالوحدة المحلية بالزوامل الحالة الأولى عبارة عن فك شدة خشبية لأعمدة دور ثانى علوى لمبنى على مساحة 400 متر بجمعية المهندسون العرب ببساتين الإسماعيلية، والحالة الثانية عبارة عن شروع في عمل شدة خشبية أعمدة دور أرضى على مساحة 500 متر، وتمت الإزالة لهم جميعا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالإزالة الفورية لتعدى ببناء مخالف فى المهد بدون ترخيص بمدينة الزقازيق داخل الحيز بكفر الحصر شارع المستشار وبوجود قسم المتابعة والإزلاات والمتغيرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

وفى سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بحملة إشغالات بحضور اللواء حسين السماحي مساعد مدير أمن الشرقية والعقيد إسلام نجيدة رئيس مباحث ههيا، والعقيد محمد مباشر مأمور مركز شرطة ههيا، والمقدم عمر محمود مدير إدارة الحماية المدنية ومرافق أبو كبير ومعدات رئاسة مركز ومدينة ههيا، حيث تم رفع عدد من الإشغالات لعودة الانضباط للشارع بشوارع الجمهورية وعرابي وتم تحرير عدد من المحاضر.