اعرف مصير 5 أشخاص نقبوا عن الآثار داخل عقار فى منطقة المطرية

كتب سليم على

نجحت أجهزة الأمن في ضبط خمسة أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (5 أشخاص- مقيمون بمحافظة القاهرة) بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بأحد العقارات "ملك والد أحدهم"، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وعثر بداخل العقار على أعمال حفر، كما تم ضبط أدوات التنقيب بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وفى السطور التالية، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون ، تتضمن ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.