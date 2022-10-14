استمرار أعمال رصف طريق فوه دسوق وميدان الدسوقى بالانترلوك بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد طريق دسوق فوه بمحافظة كفر الشيخ، أعمال الرصف، واستمرت أعمال رصف ميدان الدسوقى، بالالنترلوك، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

تابع اللواء عبد الغفار الديب رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال الرصف بطريق فوه دسوق " قرية السالمية"، ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والكبارى، جاء ذلك عقب الانتهاء من التجريف والتمهيد ورفع بيارات الصرف الصحى وتطهير خطوط الصرف والتأكد من سلامة البنية التحتية.

وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، استكمال أعمال التجميل وتركيب الانترلوك وطلاء البلدورات بحرم المسجد الدسوقى، وطلاء البلدورات بالمناطق التى تم الانتهاء من رصفها بدسوق.



جانب-من-الرصف-بالانترلوك



دهانات-التلتورات



جانب-من-اعمال-الرصف



جانب-من-أعمال-الرصف_1



جانب-من-اعمال-الرصق-بطريق-دسوق