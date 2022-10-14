استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 6 برصاص الاحتلال فى مدينة جنين ومخيمها

وكالات الأنباء

استشهد فلسطينيان وأصيب 6 آخرون، بينهم طبيب بجروح خطيرة، ومسعفان، صباح اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال والقوات الخاصة لمدينة جنين ومخيمها.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات خاصة تسللت إلى مدينة جنين ومخيمها واعتلت أسطح عدة عمارات، تبعها اقتحام عشرات الآليات العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، تركزت قرب مستشفى، وفى مخيم جنين، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي ما أدى لاستشهاد فلسطينيين، وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من التحرك.

وأكدت المصادر وشهود عيان حسبما نقلت "وفا"، إصابة الدكتور عبد الله أبو التين الذى يعمل في المستشفى بجروح خطيرة لدى محاولة إسعاف أحد المصابين في ساحة المستشفى.

وأفاد مدير المستشفى الدكتور وسام بكر باستشهاد الشاب متين ضبابا (20 عاما) من مخيم جنين، في حين أعلنت الصحة عن وصول شهيدين إلى المستشفى.