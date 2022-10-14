ارتفاع وفيات حادث انقلاب ميكروباص على صحراوى أسوان إلى 5.. بالأسماء

وتوفى فى الحادث، كلا من: "ياسر سعد عبده 28 سنة، وأسامة محمد 23 سنة، ومحمد سلامة عبد القادر 23 سنة، وأحمد عبد الرحمن سعد الله 40 سنة، وعبد الله محمد ثابت 15 سنة"، وتم نقلهم إلى مشرحة أسوان العمومية.

بينما أصيب فى الحادث، كلا من: "على عبد الراضى على 22 سنة، مصاب بكسر بالذراع، وعبد الرحمن محمد 26 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد سعيد حنفى 17 سنة، مصاب بغيبوبة، وباسم عوض هارون 22 سنة، مصاب بكسر بالظهر، وفؤاد ربيع عبد الراضى 26 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعامود الفقرى، وشريف أمين أحمد 38 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعامود الفقرى، وإسلام محمد عبد المنعم 27 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد صلاح هاشم 37 سنة، مصاب بكسور متفرقة بالجسم، ووهبى السيد وهبى 22 سنة، مصاب بغيبوبة واشتباه نزيف بالمخ، وأحمد سليمان 29 سنة، مصاب بغيبوبة كاملة واشتباه نزيف بالمخ، وهيثم عبد الحليم سلطان 30 سنة، مصاب بغيبوبة، وعزيز خالد أحمد 17 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد ناصر عوض الله 22 سنة، مصاب بكسر بالجمجمة" وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.