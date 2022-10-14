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ارتفاع حصيلة ضحايا حادث الطريق الصحراوى بأسوان إلى 7 وفيات و8 مصابين

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 02:55 م
ارتفاع حصيلة ضحايا حادث الطريق الصحراوى بأسوان إلى 7 وفيات و8 مصابين جانب من الحادث
أسوان - عبد الله صلاح

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ارتفعت حصيلة حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى بأسوان بالقرب من قرية فارس، وكان يقل عدد من أبناء النوبة، إلى 7 وفيات تم نقلهم إلى مشرحتى أسوان العمومية ومشرحة كوم أمبو.

 

وكان اللواء أشرف عبد الله مدير أمن أسوان قد تلقى إخطارا من العميد مدير مباحث المديرية يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بالقرب من قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان، وهو ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

 

وتبين من التحريات الأولية لرجال المباحث، أن الحادث وقع بقرية فارس بالطريق الصحراوي عقب انقلاب ميكروباص كان يقل عدد من أهالي قرية الديوان النوبية، كانوا قادمين من حفل زفاف بقرية توماس التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر.

 

وتم الدفع بـ13 سيارة إسعاف لنقل جثث المتوفين والمصابين إلى مستشفى الصداقة العام ومستشفي كوم أمبو المركزى، ونقل جثث المتوفين إلى المشرحة العمومية بأسوان وكوم أمبو تحت تصرف النيابة العامة، والتى أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ، كما أمرت بانتداب لجنة من المرور لكتابة تقرير حول أسباب الحادث.

 

وأسفر الحادث عن مصرع كل من: "ياسر سعد عبده 28 سنة، وأسامة محمد 23 سنة، ومحمد سلامة عبد القادر 23 سنة، وأحمد عبد الرحمن سعد الله 40 سنة، وعبد الله محمد ثابت 15 سنة، وهيثم عبد الحليم 23 سنة، وجثة مجهولة".


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