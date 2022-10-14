ونقل راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورى، فى نشرته الإنجليزية اليوم الجمعة، عن وزير الداخلية الفنزويلي ريميجيو سيبالوس قوله "حتى الآن لدينا رسميا 50 شخصا فقدوا أوراحهم للأسف، وتم تسليمهم إلى ذويهم"، مضيفا أنه تم نشر حوالي 3200 شخص للمساعدة في جهود الإنقاذ والتطهير بالبلدة.

وتسببت أمطار غزيرة غير معتادة السبت الماضى، فى فيضان نهر رئيسي وعدة جداول مائية في بلدة "لاس تيجرياس" التي يقطنها قرابة 50 ألف شخص وتقع فى الجبال قرب العاصمة كراكاس.

وأدت الأمطار إلى حدوث انهيارات طينية جرفت السيارات وأجزاء من المنازل والمحال التجارية وأسلاك التليفون وسقوط أشجار عملاقة.