إعلان المشروعات الخضراء الفائزة فى "المبادرة الوطنية" بالقاهرة الكبرى غدا

كتبت - مرام محمد

تنطلق، غدا السبت، فعاليات مؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر تغير المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر كل من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تم إطلاقها بكافة محافظات الجمهورية تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP 27"فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، بهدف إبراز الجهود الوطنية التى تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وفى إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 من خلال تقديم مشروعات محققة لذلك ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لتنفيذها.

ومن جانبها، أوضحت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، أنه من المقرر تكريم المشروعات الفائزة إلى جانب المشروعات التي حصلت على مراكز متقدمة خلال المسابقة الخاصة بمؤتمر قمة المناخ، والتي تم إطلاقها في أغسطس الماضي تحت مظلة مؤتمر المناخ COP27، الذي ستبدأ أعماله مع بداية شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، بضرورة تشجيع المشروعات المتميزة التي قُدمت للمحافظة.

وتعد المشروعات الفائزة هى المشروعات التى استوفت المعايير وتم تصنيفها ضمن المشروعات الخضراء، حيث أكدت الدولة أنه لابد أن تهدف تلك المشروعات لتقديم منتجات أو خدمات أو بدائل صديقة للبيئة، وتساهم فى التوجه للاقتصاد الأخضر وتتماشى مع المعايير القياسية العالمية للبصمة الكربونية لمنتجاتها.

وحددت الدولة أن من معايير تقييم هذه المشروعات أن تكون مشروعات اقتصادية، إنتاجية تتبع مبادئ الإنتاج والاستهلاك المستدام، وبالتالى تكون منخفضة الكربون، وتعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة ويتوفر بها كفاءة استخدام الطاقة، والإجراءات المتبعة للحد من كافة مصادر التلوث الناجمة عن المشروع، كما لابد وأن تكون لها نظم الإدارة المستدامة للمخلفات بأنواعها والمسئولية الممتدة للمنتج.

وترتكز المبادرة على 6 مجالات تضم المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأيضاً المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، كما تصنف المشروعات الخضراء إلى خمس فئات رئيسية وهى المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف مع ذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث والسيطرة عليه.